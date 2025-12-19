Путин назвал самое главное для мальчика-подростка

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что главное для мальчика-подростка - это любить маму.

"Любить маму", - сказал российский лидер в ходе прямой линии в ответ на вопрос журналиста о том, что самое главное для мальчика 13 лет.