Путин не стал называть свои положительные и отрицательные качества
Путин не стал называть свои положительные и отрицательные качества - РИА Новости, 19.12.2025
Путин не стал называть свои положительные и отрицательные качества
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не стал называть свои положительные и отрицательные...
2025-12-19T16:29:00+03:00
2025-12-19T16:29:00+03:00
2025-12-19T16:36:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063332989_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_e2573dd50e099e7c909118f2eedcc510.jpg
россия
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин не стал называть свои положительные и отрицательные качества
Путин считает, что люди сами должны сделать выводы о его качествах
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не стал называть свои положительные и отрицательные качества, отметив, что люди сами сделают выводы.
Путину
задали вопрос о том, какая черта его характера ему не нравится, если такая есть.
"Вся жизнь фактически на виду, и говорить, где у меня положительные, где отрицательные качества, - это только давать повод для, мне кажется, ненужных пересудов. Пускай люди со стороны сделают сами выводы", - сказал президент.
Путин добавил, что, "как и у любого человека", у него, конечно, есть черта характера, которая ему не нравится.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.