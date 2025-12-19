Рейтинг@Mail.ru
Путин не стал называть свои положительные и отрицательные качества - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 19.12.2025 (обновлено: 16:36 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063337517.html
Путин не стал называть свои положительные и отрицательные качества
Путин не стал называть свои положительные и отрицательные качества - РИА Новости, 19.12.2025
Путин не стал называть свои положительные и отрицательные качества
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не стал называть свои положительные и отрицательные... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:29:00+03:00
2025-12-19T16:36:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063332989_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_e2573dd50e099e7c909118f2eedcc510.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063332889.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063332989_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46d1645c098f50d2293a2889009ca236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин не стал называть свои положительные и отрицательные качества

Путин считает, что люди сами должны сделать выводы о его качествах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не стал называть свои положительные и отрицательные качества, отметив, что люди сами сделают выводы.
Путину задали вопрос о том, какая черта его характера ему не нравится, если такая есть.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Вчера, 14:49
"Вся жизнь фактически на виду, и говорить, где у меня положительные, где отрицательные качества, - это только давать повод для, мне кажется, ненужных пересудов. Пускай люди со стороны сделают сами выводы", - сказал президент.
Путин добавил, что, "как и у любого человека", у него, конечно, есть черта характера, которая ему не нравится.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Да. Путин сказал, что влюблен - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин признался, что влюблен
Вчера, 16:20
 
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала