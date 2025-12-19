Путин не стал называть свои положительные и отрицательные качества

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не стал называть свои положительные и отрицательные качества, отметив, что люди сами сделают выводы.

Путину задали вопрос о том, какая черта его характера ему не нравится, если такая есть.

"Вся жизнь фактически на виду, и говорить, где у меня положительные, где отрицательные качества, - это только давать повод для, мне кажется, ненужных пересудов. Пускай люди со стороны сделают сами выводы", - сказал президент.

Путин добавил, что, "как и у любого человека", у него, конечно, есть черта характера, которая ему не нравится.