Путин: Россия слышит требования Киева о требованиях по проведению выборов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия слышит заявления руководителей киевского режима о требованиях к Западу обеспечить безопасность во время якобы выборов на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Но что касается выборов, мы слышим сейчас заявления руководителей режима о том, что они настаивают на том, чтобы западные страны, Соединенные Штаты в период выборов, а якобы они к этим выборам готовы, обеспечили безопасность - то есть добились бы прекращения боевых действий", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.