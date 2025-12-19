https://ria.ru/20251219/putin-2063337383.html
Путин: Россия слышит требования Киева о требованиях по проведению выборов
2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия слышит заявления руководителей киевского режима о требованиях к Западу обеспечить безопасность во время якобы выборов на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но что касается выборов, мы слышим сейчас заявления руководителей режима о том, что они настаивают на том, чтобы западные страны, Соединенные Штаты в период выборов, а якобы они к этим выборам готовы, обеспечили безопасность - то есть добились бы прекращения боевых действий", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.