Проведение выборов на Украине гипотетически возможно, заявил Путин
Проведение выборов на Украине гипотетически возможно, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Проведение выборов на Украине гипотетически возможно, заявил Путин
Временное управление и проведение выборов на Украине гипотетически возможно при наличии воли у западных стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:29:00+03:00
2025-12-19T16:29:00+03:00
2025-12-19T16:36:00+03:00
