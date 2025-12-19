https://ria.ru/20251219/putin-2063336638.html
Путин призвал СМИ пропагандировать отцовство и детство
Президент РФ Владимир Путин призвал средства массовой информации и деятелей культуры пропагандировать отцовство и детство. РИА Новости, 19.12.2025
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
