Орбан сделал громкое заявление на фоне прямой линии с Путиным

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X поддержал заявление президента России Владимира Путина о недопустимости действий ЕС по отношению к замороженным российским активам.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе - это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, что отстоять свои интересы.
Путин рассказал, во что верит
Вчера, 16:14
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.