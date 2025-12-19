Рейтинг@Mail.ru
Орбан сделал громкое заявление на фоне прямой линии с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
16:27 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063336361.html
Орбан сделал громкое заявление на фоне прямой линии с Путиным
Орбан сделал громкое заявление на фоне прямой линии с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
Орбан сделал громкое заявление на фоне прямой линии с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X поддержал заявление президента России Владимира Путина о недопустимости действий ЕС по отношению к замороженным РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:27:00+03:00
2025-12-19T16:27:00+03:00
https://ria.ru/20251219/putin-2063299536.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063329056.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
Орбан сделал громкое заявление на фоне прямой линии с Путиным

Орбан поддержал слова Путина о недопустимости изъятия ЕС активов России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным"
Трансляция специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X поддержал заявление президента России Владимира Путина о недопустимости действий ЕС по отношению к замороженным российским активам.
"Использование замороженных российских активов? Эта идея давным-давно устарела. Совместный бюджет ЕС для Украины? Дотации, замаскированные под займы, только подпитывают конфликт", — написал он.
Путин: Не мы начали эту войну - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"С другой планеты": вопрос Путину об СВО поразил журналиста
Вчера, 15:22
Орбан также отметил, что не хочет, чтобы будущее поколение Венгрии "расплачивалось за эту войну".
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе - это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, что отстоять свои интересы.
В Господа, который с нами и который никогда не оставит Россию – Путин о том, во что верит - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал, во что верит
Вчера, 16:14
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Вчера, 14:49
 
РоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВиктор ОрбанАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветЕврокомиссияЗамороженные российские активыИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
