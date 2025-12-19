https://ria.ru/20251219/putin-2063336276.html
Путин рассказал о подготовке высококвалифицированных рабочих
Россия системно занимается подготовкой высококвалифицированных рабочих кадров на всех уровнях, эти профессии становятся престижными, сообщил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:27:00+03:00
2025-12-19T16:27:00+03:00
2025-12-19T16:41:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
россия
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Владимир Путин
Путин: РФ занимается подготовкой высококвалифицированных рабочих на всех уровнях
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия системно занимается подготовкой высококвалифицированных рабочих кадров на всех уровнях, эти профессии становятся престижными, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы системно занимаемся вопросом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Это происходит на всех уровнях, я даже сейчас не хочу перечислять всех мер, которые предпринимаются на этом направлении. Рабочие профессии становятся престижными, мы это фиксируем точно. Они становятся сложными, поэтому рабочие профессии приобретаются и в средних учебных специальных заведениях", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Он отметил, что специалитет - очень важное направление работы властей. РФ
будет проводить конкурсы, повышать качество образования и сращивать процесс подготовки с практикой на предприятиях.
"Будем и дальше пытаться заинтересовывать представителей бизнеса. Но, кстати говоря, они сами большие заинтересанты, и включились давно уже в эту работу", - добавил Путин.