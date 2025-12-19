Путин рассказал о подготовке высококвалифицированных рабочих

"Мы системно занимаемся вопросом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Это происходит на всех уровнях, я даже сейчас не хочу перечислять всех мер, которые предпринимаются на этом направлении. Рабочие профессии становятся престижными, мы это фиксируем точно. Они становятся сложными, поэтому рабочие профессии приобретаются и в средних учебных специальных заведениях", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.