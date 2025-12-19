Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о подготовке высококвалифицированных рабочих - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 19.12.2025 (обновлено: 16:41 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063336276.html
Путин рассказал о подготовке высококвалифицированных рабочих
Путин рассказал о подготовке высококвалифицированных рабочих - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о подготовке высококвалифицированных рабочих
Россия системно занимается подготовкой высококвалифицированных рабочих кадров на всех уровнях, эти профессии становятся престижными, сообщил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:27:00+03:00
2025-12-19T16:41:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063334425_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_cdc53095eaf22e752c86e8352b608232.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063339966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063334425_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_fb192c3d64bc3b865d49d21490bc6bd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о подготовке высококвалифицированных рабочих

Путин: РФ занимается подготовкой высококвалифицированных рабочих на всех уровнях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия системно занимается подготовкой высококвалифицированных рабочих кадров на всех уровнях, эти профессии становятся престижными, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Мы системно занимаемся вопросом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Это происходит на всех уровнях, я даже сейчас не хочу перечислять всех мер, которые предпринимаются на этом направлении. Рабочие профессии становятся престижными, мы это фиксируем точно. Они становятся сложными, поэтому рабочие профессии приобретаются и в средних учебных специальных заведениях", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Он отметил, что специалитет - очень важное направление работы властей. РФ будет проводить конкурсы, повышать качество образования и сращивать процесс подготовки с практикой на предприятиях.
"Будем и дальше пытаться заинтересовывать представителей бизнеса. Но, кстати говоря, они сами большие заинтересанты, и включились давно уже в эту работу", - добавил Путин.
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин назвал план по созданию Ангаро-Енисейского кластера интересным
Вчера, 16:33
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала