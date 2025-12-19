Путин вспомнил о службе в органах безопасности

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя мнения относительно разных поколений, вспомнил о собственной службе.

Глава государства в ответе на вопрос журналиста заявил, что не согласен с тем, что поколение 90-х было потеряно для страны - это вечная проблема отцов и детей. При этом Путин подчеркнул, что все зависит лишь от того, как люди проявляют себя в критической ситуации.

"Я после окончания университета сразу же начал служить в органах безопасности. И достаточно быстро перешел в систему внешней разведки Советского Союза. Проверка, проверка людей, проверка их пригодности работы в службе разведки, особенно в нелегальной разведке. Один из способов - это постановка человека в трудную, критическую ситуацию, опасную, в том числе для жизни. И вот в таких ситуациях человек и проявляется", - рассказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

Он также добавил, что в зоне проведения СВО находятся 700 тысяч бойцов.

"И в основном это достаточно молодые люди, в том числе представители поколения 90-х годов в большом количестве. И что, как они себя проявляют", - поинтересовался российский лидер у старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева, сидевшего в зале.