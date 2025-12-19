https://ria.ru/20251219/putin-2063335924.html
Путин вспомнил о службе в органах безопасности
Путин вспомнил о службе в органах безопасности - РИА Новости, 19.12.2025
Путин вспомнил о службе в органах безопасности
Президент РФ Владимир Путин, комментируя мнения относительно разных поколений, вспомнил о собственной службе. РИА Новости, 19.12.2025
Путин вспомнил о службе в органах безопасности
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя мнения относительно разных поколений, вспомнил о собственной службе.
Глава государства в ответе на вопрос журналиста заявил, что не согласен с тем, что поколение 90-х было потеряно для страны - это вечная проблема отцов и детей. При этом Путин
подчеркнул, что все зависит лишь от того, как люди проявляют себя в критической ситуации.
"Я после окончания университета сразу же начал служить в органах безопасности. И достаточно быстро перешел в систему внешней разведки Советского Союза. Проверка, проверка людей, проверка их пригодности работы в службе разведки, особенно в нелегальной разведке. Один из способов - это постановка человека в трудную, критическую ситуацию, опасную, в том числе для жизни. И вот в таких ситуациях человек и проявляется", - рассказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Он также добавил, что в зоне проведения СВО находятся 700 тысяч бойцов.
"И в основном это достаточно молодые люди, в том числе представители поколения 90-х годов в большом количестве. И что, как они себя проявляют", - поинтересовался российский лидер у старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева, сидевшего в зале.
"Дети 90-х – это костяк, основной костяк сейчас. Они герои - на них можно равняться", - ответил Очир-Горяев.