Путин рассказал, что нужно делать с плохими событиями
Даже если в году были плохие события, из них нужно делать выводы, а не забывать, делать выводы и исправлять ошибки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин призвал делать выводы из плохих событий
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Даже если в году были плохие события, из них нужно делать выводы, а не забывать, делать выводы и исправлять ошибки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А что касается того, о чем хотелось бы забыть, то к этому у меня есть свое отношение: если что-то хочется забыть, значит, что-то не получилось, что-то было плохо. Этого нельзя забывать. Об этом нужно всегда помнить, делать выводы и исправлять ошибки", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос, о каком событии уходящего года он хотел бы забыть.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.