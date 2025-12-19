Рейтинг@Mail.ru
16:21 19.12.2025 (обновлено: 16:29 19.12.2025)
Россия не запрещает нейросети, но требует соблюдения законов, заявил Путин
Россия не запрещает иностранные нейросети, но требует от них соблюдения российских законов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Россия не запрещает нейросети, но требует соблюдения законов, заявил Путин

Путин: РФ не запрещает иностранные нейросети, но требует соблюдения законов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не запрещает иностранные нейросети, но требует от них соблюдения российских законов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы ничего не запрещаем, мы просто требуем исполнения наших законов. А если участники рынка этих законов не выполняют, то тогда вводятся соответствующие ограничения. Запрещать ничего не собираемся", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос о том, будут ли иностранные нейросети запрещены и будет ли в этой области особое регулирование.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
