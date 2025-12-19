Вопрос энергетики важен для российского севера, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вопрос энергетики важен для российского севера, в том числе для Якутии, заявил российский президент Владимир Путин.

"Что касается энергетики - очень важный вопрос для севера в целом, для Якутии в частности. Я обещаю вам, что обращу на это внимание", - сказал Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.