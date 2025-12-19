https://ria.ru/20251219/putin-2063333307.html
Вопрос энергетики важен для российского севера, заявил Путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
экономика
владимир путин
энергетика
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вопрос энергетики важен для российского севера, в том числе для Якутии, заявил российский президент Владимир Путин.
"Что касается энергетики - очень важный вопрос для севера в целом, для Якутии в частности. Я обещаю вам, что обращу на это внимание", - сказал Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.