Вопрос энергетики важен для российского севера, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
16:20 19.12.2025 (обновлено: 16:33 19.12.2025)
Вопрос энергетики важен для российского севера, заявил Путин
Вопрос энергетики важен для российского севера, в том числе для Якутии, заявил российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вопрос энергетики важен для российского севера, в том числе для Якутии, заявил российский президент Владимир Путин.
"Что касается энергетики - очень важный вопрос для севера в целом, для Якутии в частности. Я обещаю вам, что обращу на это внимание", - сказал Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Вчера, 14:49
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
