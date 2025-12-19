Рейтинг@Mail.ru
Путин признался, что влюблен
16:20 19.12.2025 (обновлено: 16:35 19.12.2025)
Путин признался, что влюблен
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия

Путин признался, что влюблен

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что влюблен.
"Да - это ответ на завершающую часть вашего вопроса", - сказал глава государства в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, влюблен ли он.
Ранее российский лидер заявил, что считает возможной любовь с первого взгляда.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025Владимир ПутинРоссия
 
 
