Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, какой видит Россию будущего - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 19.12.2025 (обновлено: 16:26 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063330967.html
Путин рассказал, какой видит Россию будущего
Путин рассказал, какой видит Россию будущего - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал, какой видит Россию будущего
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Россия будет жить в условиях мира и благополучия. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:16:00+03:00
2025-12-19T16:26:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063330172_0:7:2946:1665_1920x0_80_0_0_bf08b7683a89bf9fe4c8af7af9e844a8.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063334753.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063330172_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1504b8b9755aeeb80cb7372164963c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги года с владимиром путиным — 2025, в мире, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, какой видит Россию будущего

Путин выразил надежду, что Россия в будущем будет жить в мире и благополучии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Россия будет жить в условиях мира и благополучия.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная. И на базе этого образования, высокого уровня образования наших людей она будет высокотехнологичной, она будет с помощью этих технологий решать все стоящие перед нами задачи в области экономики, в области здравоохранения, в области социальной политики, и будет жить в условиях мира, благополучия, выстроит отношения на базе уважения к себе и к своим партнерам со всеми участниками международного общения", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал, что нужно делать с плохими событиями
Вчера, 16:23
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025В миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала