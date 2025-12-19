https://ria.ru/20251219/putin-2063330967.html
Путин рассказал, какой видит Россию будущего
Путин рассказал, какой видит Россию будущего
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Россия будет жить в условиях мира и благополучия. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
в мире
россия
владимир путин
россия
Путин рассказал, какой видит Россию будущего
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Россия будет жить в условиях мира и благополучия.
"Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная. И на базе этого образования, высокого уровня образования наших людей она будет высокотехнологичной, она будет с помощью этих технологий решать все стоящие перед нами задачи в области экономики, в области здравоохранения, в области социальной политики, и будет жить в условиях мира, благополучия, выстроит отношения на базе уважения к себе и к своим партнерам со всеми участниками международного общения", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.