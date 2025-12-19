https://ria.ru/20251219/putin-2063330772.html
Путин считает, что любовь с первого взгляда существует
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что считает возможной любовь с первого взгляда
общество
итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что считает возможной любовь с первого взгляда, и добавил, что влюблен.
"Думаю, да", - сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.
"Да - это ответ на завершающую часть вашего вопроса", - сказал глава государства в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, влюблен ли он.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>