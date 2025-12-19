Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

Путин считает, что любовь с первого взгляда существует

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что считает возможной любовь с первого взгляда, и добавил, что влюблен.

"Думаю, да", - сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

"Да - это ответ на завершающую часть вашего вопроса", - сказал глава государства в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, влюблен ли он.