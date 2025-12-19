Путин рассказал, во что верит

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что верит в Господа, который с Россией и никогда ее не оставит.

"(Я верю - ред.) в Господа, который с нами, и который никогда не оставит Россию", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.