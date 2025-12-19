https://ria.ru/20251219/putin-2063329056.html
Путин рассказал, во что верит
Президент РФ Владимир Путин заявил, что верит в Господа, который с Россией и никогда ее не оставит.
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
Новости
"В Господа, который с нами и который никогда не оставит Россию" – Путин о том, во что верит
Путин заявил, что верит в Господа, который с Россией и никогда ее не оставит.
россия, итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин
Путин рассказал, во что верит
Путин заявил, что верит в Господа, который никогда не оставит Россию
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что верит в Господа, который с Россией и никогда ее не оставит.
"(Я верю - ред.) в Господа, который с нами, и который никогда не оставит Россию", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.