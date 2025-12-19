https://ria.ru/20251219/putin-2063328537.html
Путин рассказал, с чего начинается Родина
Президент России Владимир Путин заявил, что Родина для него начинается с родителей. РИА Новости, 19.12.2025
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
россия
