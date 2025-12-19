https://ria.ru/20251219/putin-2063328018.html
Путин рассказал, о каком сожалении умирающих людей узнал от священника
Путин рассказал, о каком сожалении умирающих людей узнал от священника - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал, о каком сожалении умирающих людей узнал от священника
Люди на смертном одре чаще всего жалеют о том, что не уделяли достаточно внимания детям, рассказал президент России Владимир Путин, сославшись на общение со... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:12:00+03:00
2025-12-19T16:12:00+03:00
2025-12-19T16:13:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063228860_0:0:3912:2200_1920x0_80_0_0_69ed9bc2ce9c7cfccca550bf1765bdbe.jpg
https://ria.ru/20250519/putin-2017949938.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229103_0:0:2995:2246_1920x0_80_0_0_2303108df6980f76685e610e8b725da7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Путин рассказал, о каком сожалении умирающих людей узнал от священника
Путин: умирающие чаще жалеют о том, что не уделяли достаточно внимания детям