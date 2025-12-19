Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, о каком сожалении умирающих людей узнал от священника - РИА Новости, 19.12.2025
16:12 19.12.2025
Путин рассказал, о каком сожалении умирающих людей узнал от священника
Путин рассказал, о каком сожалении умирающих людей узнал от священника - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал, о каком сожалении умирающих людей узнал от священника
Люди на смертном одре чаще всего жалеют о том, что не уделяли достаточно внимания детям, рассказал президент России Владимир Путин, сославшись на общение со... РИА Новости, 19.12.2025
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Путин рассказал, о каком сожалении умирающих людей узнал от священника

Путин: умирающие чаще жалеют о том, что не уделяли достаточно внимания детям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Люди на смертном одре чаще всего жалеют о том, что не уделяли достаточно внимания детям, рассказал президент России Владимир Путин, сославшись на общение со знакомым священником.
«
"Я с батюшкой одним разговаривал и спросил его: а вот люди, когда уходят из жизни, о чем чаще всего говорят? Вы знаете, ответ какой? Чаще всего жалеют о том, что мало внимания уделяли детям", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент отметил, что таким был общий посыл без упоминания персон.
"Это не раскрытие тайны исповеди", - подчеркнул Путин.
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Общество
 
 
