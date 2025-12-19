https://ria.ru/20251219/putin-2063327272.html
Путин рассказал, что вера в будущее России позволяет ему не унывать
Путин рассказал, что вера в будущее России позволяет ему не унывать - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал, что вера в будущее России позволяет ему не унывать
Президент России Владимир Путин сообщил, что вера в будущее страны позволяет ему не унывать. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:11:00+03:00
2025-12-19T16:11:00+03:00
2025-12-19T16:13:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063323160.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным — 2025, политика, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что вера в будущее России позволяет ему не унывать
Путин рассказал, что вера в будущее РФ позволяет ему не унывать