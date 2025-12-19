https://ria.ru/20251219/putin-2063326671.html
Путин назвал доверие людей мотивацией двигаться дальше
Путин назвал доверие людей мотивацией двигаться дальше - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал доверие людей мотивацией двигаться дальше
Президент РФ Владимир Путин назвал доверие людей мотивацией идти дальше. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:10:00+03:00
2025-12-19T16:10:00+03:00
2025-12-19T16:16:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063282730_0:51:3062:1773_1920x0_80_0_0_8390a6d9da96f300be02f660e4edf4dd.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063282730_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_ace9fde0c88251b102547f8595f3e94a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным — 2025, политика, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал доверие людей мотивацией двигаться дальше
Путин назвал доверие людей мотивацией идти дальше
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал доверие людей мотивацией идти дальше.
"Мотивирует и заставляет идти дальше доверие людей", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.