https://ria.ru/20251219/putin-2063326111.html
Путин за четыре часа ответил почти на 70 вопросов на "Итогах года"
Путин за четыре часа ответил почти на 70 вопросов на "Итогах года" - РИА Новости, 19.12.2025
Путин за четыре часа ответил почти на 70 вопросов на "Итогах года"
Президент России Владимир Путин уже четыре часа отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:09:00+03:00
2025-12-19T16:09:00+03:00
2025-12-19T16:38:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063306370_0:396:2937:2048_1920x0_80_0_0_10838a6584d7c42d9aa37b79562aa959.jpg
https://ria.ru/20251219/ria-2063337069.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063323160.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063306370_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_5f7a8402fceb9270416420fd39f78a19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, москва, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин за четыре часа ответил почти на 70 вопросов на "Итогах года"
РИА Новости: Путин за 4 часа ответил почти на 70 вопросов на "Итогах года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже четыре часа отвечает на вопросы россиян в прямом эфире.
Путин
в пятницу проводит итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и обращения россиян.
За четыре часа Путин ответил на 69 вопросов.
За последний час президента спросили про утильсбор, лекарственное обеспечение, а также о развитии Москвы
. Также президент высказался о работе мессенджера MAX, отметив, что с появлением платформы Россия
добилась полного цифрового суверенитета.
Кроме того, много было вопросов личного характера. У Путина спросили о его рабочем графике. Президент признался, что заканчивает работать очень поздно, пошутив, что речь идет о нарушении трудового законодательства. Также он рассказал, что не собирает материалы для мемуаров, никогда не отправлял видеокружок в сообщениях, и признался, что, как и каждый человек, испытывает профдеформацию.
Также Путин в прямом эфире надиктовал послание будущим поколениям, которое бы положил в капсулу времени.