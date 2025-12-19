Рейтинг@Mail.ru
Путин за четыре часа ответил почти на 70 вопросов на "Итогах года" - РИА Новости, 19.12.2025
16:09 19.12.2025 (обновлено: 16:38 19.12.2025)
Путин за четыре часа ответил почти на 70 вопросов на "Итогах года"
Путин за четыре часа ответил почти на 70 вопросов на "Итогах года" - РИА Новости, 19.12.2025
Путин за четыре часа ответил почти на 70 вопросов на "Итогах года"
Президент России Владимир Путин уже четыре часа отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
москва
владимир путин
россия
москва
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, москва, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин за четыре часа ответил почти на 70 вопросов на "Итогах года"

РИА Новости: Путин за 4 часа ответил почти на 70 вопросов на "Итогах года"

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже четыре часа отвечает на вопросы россиян в прямом эфире.
Путин в пятницу проводит итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и обращения россиян.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал о профдеформации, которую испытывает президент
Вчера, 16:29
За четыре часа Путин ответил на 69 вопросов.
За последний час президента спросили про утильсбор, лекарственное обеспечение, а также о развитии Москвы. Также президент высказался о работе мессенджера MAX, отметив, что с появлением платформы Россия добилась полного цифрового суверенитета.
Кроме того, много было вопросов личного характера. У Путина спросили о его рабочем графике. Президент признался, что заканчивает работать очень поздно, пошутив, что речь идет о нарушении трудового законодательства. Также он рассказал, что не собирает материалы для мемуаров, никогда не отправлял видеокружок в сообщениях, и признался, что, как и каждый человек, испытывает профдеформацию.
Также Путин в прямом эфире надиктовал послание будущим поколениям, которое бы положил в капсулу времени.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Капсула времени: послание Путина будущим поколениям - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин надиктовал послание будущим поколениям
Вчера, 16:02
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025РоссияМоскваВладимир Путин
 
 
