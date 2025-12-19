Путин за четыре часа ответил почти на 70 вопросов на "Итогах года"

Кроме того, много было вопросов личного характера. У Путина спросили о его рабочем графике. Президент признался, что заканчивает работать очень поздно, пошутив, что речь идет о нарушении трудового законодательства. Также он рассказал, что не собирает материалы для мемуаров, никогда не отправлял видеокружок в сообщениях, и признался, что, как и каждый человек, испытывает профдеформацию.