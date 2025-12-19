https://ria.ru/20251219/putin-2063325612.html
Путин назвал российскую армию самой боеспособной
Путин назвал российскую армию самой боеспособной
Президент России Владимир Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.
"Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооруженных Сил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.