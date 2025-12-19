https://ria.ru/20251219/putin-2063325514.html
Путин заявил, что не будет писать мемуары
Путин заявил, что не будет писать мемуары - РИА Новости, 19.12.2025
Путин заявил, что не будет писать мемуары
Президент России Владимир Путин рассказал, что не собирает материалы для будущих мемуаров и не собирается их писать. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:07:00+03:00
2025-12-19T16:07:00+03:00
2025-12-19T16:19:00+03:00
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество, россия
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество, Россия
Путин заявил, что не будет писать мемуары
Путин рассказал, что не собирает материалы для мемуаров и не будет их писать