Путин заявил, что его личные успехи неотделимы от российских

Президент России Владимир Путин заявил, что его личные успехи не могут быть отделены от успехов страны, и отметил, что живет делами России. РИА Новости, 19.12.2025
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его личные успехи не могут быть отделены от успехов страны, и отметил, что живет делами России.
"Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу", - сказал глава государства в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.