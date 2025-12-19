Рейтинг@Mail.ru
Путин шутливо признал, что нарушает трудовое законодательство - РИА Новости, 19.12.2025
16:05 19.12.2025
Путин шутливо признал, что нарушает трудовое законодательство
Путин шутливо признал, что нарушает трудовое законодательство - РИА Новости, 19.12.2025
Путин шутливо признал, что нарушает трудовое законодательство
Президент России Владимир Путин пошутил, что заканчивает работу так поздно, что нарушает трудовое законодательство. РИА Новости, 19.12.2025
Путин шутливо признал, что нарушает трудовое законодательство

Путин пошутил, что задерживается на работе допоздна, нарушая трудовой кодекс

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что заканчивает работу так поздно, что нарушает трудовое законодательство.
"Знаете, я достаточно поздно заканчиваю работу, и сейчас все позднее и позднее. Не буду говорить до скольки - неприлично прозвучит. Потому что это нарушение трудового законодательства", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
