Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества в авиапроме
Путин назвал последствия отказа Запада от сотрудничества с Россией в авиапроме
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Отказ западных партнеров от сотрудничества с Россией в авиапроме заставляет РФ работать и заниматься своим рынком, заявил президент России Владимир Путин.
"С одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолёты, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.