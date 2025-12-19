Рейтинг@Mail.ru
Мировые СМИ поделились впечатлениями о прямой линии с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063323879.html
Мировые СМИ поделились впечатлениями о прямой линии с Путиным
Мировые СМИ поделились впечатлениями о прямой линии с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
Мировые СМИ поделились впечатлениями о прямой линии с Путиным
Западные СМИ активно следят за прямым эфиром "Итогов года" с российским лидером Владимиром Путиным, делятся интересными наблюдениями и анализируют ответы на... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:04:00+03:00
2025-12-19T16:04:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063319991_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_fc1461c55035628c3372a670c678795b.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063323160.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063081807.html
https://ria.ru/20251219/poslenie-2063268200.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063319991_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb0e4a855fff1c176d38cfb8e5e67f9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Мировые СМИ поделились впечатлениями о прямой линии с Путиным

Мировые СМИ назвали "Итоги года" самым значимым обращением Путина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным"
Трансляция специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Западные СМИ активно следят за прямым эфиром "Итогов года" с российским лидером Владимиром Путиным, делятся интересными наблюдениями и анализируют ответы на вопросы, называя мероприятие самым значимым обращением президента РФ в этом году.
"Это мероприятие в смешанном формате... является самым значимым обращением Путина в этом году", - пишет американская газета Washington Post, поясняя своим читателям, что на этом мероприятии россияне задают вопросы по насущным темам, пользуясь возможностью получить прямой ответ от президента.
Капсула времени: послание Путина будущим поколениям - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин надиктовал послание будущим поколениям
Вчера, 16:02
Американский телеканал NBC обратил внимание на то, что некоторые журналисты надели национальные костюмы. Они служат не только данью традиции, но и призваны привлечь внимание модераторов. Ряд сотрудников СМИ пытаются получить возможность задать вопрос с помощью плакатов, которые уже стали своеобразным атрибутом встреч с Путиным.
"У меня есть плакат Sky News, которым я буду отчаянно размахивать в попытке привлечь внимание пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который модерирует мероприятие", - признался корреспондент британского телеканала Айвор Беннет. Однако, добавил он, другие корреспонденты тоже будут привлекать внимание своими табличками. Беннет не единственный иностранный журналист, присутствующий при "Итогах года". Задать вопрос получил возможность и американский журналист.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
Вчера, 02:07
Мероприятие началось с вопросов о российской экономике и конфликте на Украине, отмечает NBC. Президент не обошел стороной и решение лидеров ЕС не использовать замороженные российские активы для помощи Украине: газета Politico обратила внимание на то, что он пообещал последствия для воров в Европе. Слова о краже российских активов также отметила британская Independent. Оценивая позицию Путина по поводу конфликта на Украине, издание подчеркнуло, что он не изменил взглядов по поводу коренных причин украинского кризиса. Британская Express в свою очередь указала на то, что российский лидер оптимистично оценил перспективы российской экономики.
Путин "предстал серьезным, но подчеркнуто непринужденным", так немецкое издание Focus охарактеризовало впечатление, производимое президентом РФ.
Ряд СМИ обратил внимание на вопросы, которые выводились на экраны в месте проведения конференции. Немецкий портал t-online выделил вопрос о том, можно ли выпить в пятницу пива.
Телеканал NBC отметил, что, как пообещали организаторы "Итогов года", все затронутые на мероприятии вопросы будут проанализированы, на них будут даны ответы.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Вчера, 14:40
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюзИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала