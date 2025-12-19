Путин высказался о поколении "девяностых"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не согласился, что поколение 90-х годов было потеряно для страны.

"Вы знаете, я никак не могу согласиться, что поколение 90-х было потеряно для страны", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.