МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надиктовал послание будущим поколениям россиян, которое бы он положил в капсулу времени.

Президенту РФ поступил текстовый вопрос :"Через сотни лет школьники будут изучать историю нынешнего времени, что бы вы положили в капсулу времени, чтобы этот предмет описывал нашу эру?"

Перед ответом на вопрос российский лидер сказал, что каждый из нас думает о будущем своих близких и в ответе необходимо все выложить в ряд, чтобы одно другому не мешало.

"Давайте попробуем. Я не знаю, как это получится сходу, но попробуем. Мы берем ручку и пишем", - начал Путин

"Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в двадцатом и двадцать первом веке, с благодарностью воспринимали всё, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте. Мы шли вперёд. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время.

Мы думали о будущем, думали о вас. Если в ваших руках сейчас наше послание - это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами. И чтобы вы были счастливы. Чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Точка", - надиктовал Путин свое послание будущим поколениям россиян.