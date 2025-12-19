Рейтинг@Mail.ru
Путин надиктовал послание будущим поколениям - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 19.12.2025 (обновлено: 16:43 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063323160.html
Путин надиктовал послание будущим поколениям
Путин надиктовал послание будущим поколениям - РИА Новости, 19.12.2025
Путин надиктовал послание будущим поколениям
Президент РФ Владимир Путин надиктовал послание будущим поколениям россиян, которое бы он положил в капсулу времени. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:02:00+03:00
2025-12-19T16:43:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063342962_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2b80ac02827c0a0494bee6bb236d413.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063329056.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063330772.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Капсула времени": послание Путина будущим поколениям
«Капсула времени»: послание Владимира Путина будущим поколениям Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали всё, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда: нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте – мы шли вперёд, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времён. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно и у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Подробнее – на сайте Кремля.
2025-12-19T16:02
true
PT2M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063342962_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_18dcba4c167105a10ae09fb96b5aa7bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия
Путин надиктовал послание будущим поколениям

Путин на прямой линии надиктовал послание будущим поколениям для капсулы времени

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надиктовал послание будущим поколениям россиян, которое бы он положил в капсулу времени.
Президенту РФ поступил текстовый вопрос :"Через сотни лет школьники будут изучать историю нынешнего времени, что бы вы положили в капсулу времени, чтобы этот предмет описывал нашу эру?"
В Господа, который с нами и который никогда не оставит Россию – Путин о том, во что верит - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал, во что верит
Вчера, 16:14
Перед ответом на вопрос российский лидер сказал, что каждый из нас думает о будущем своих близких и в ответе необходимо все выложить в ряд, чтобы одно другому не мешало.
"Давайте попробуем. Я не знаю, как это получится сходу, но попробуем. Мы берем ручку и пишем", - начал Путин.
"Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в двадцатом и двадцать первом веке, с благодарностью воспринимали всё, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте. Мы шли вперёд. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время.
Мы думали о будущем, думали о вас. Если в ваших руках сейчас наше послание - это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами. И чтобы вы были счастливы. Чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Точка", - надиктовал Путин свое послание будущим поколениям россиян.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин считает, что любовь с первого взгляда существует
Вчера, 16:16
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала