Президент РФ Владимир Путин надиктовал послание будущим поколениям россиян, которое бы он положил в капсулу времени.
Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали всё, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками.
Мы жили, как все, везде и всегда: нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте – мы шли вперёд, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас.
Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времён. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно и у нас многое получилось.
Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами.
Подробнее – на сайте Кремля.
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надиктовал послание будущим поколениям россиян, которое бы он положил в капсулу времени.
Президенту РФ
поступил текстовый вопрос :"Через сотни лет школьники будут изучать историю нынешнего времени, что бы вы положили в капсулу времени, чтобы этот предмет описывал нашу эру?"
Перед ответом на вопрос российский лидер сказал, что каждый из нас думает о будущем своих близких и в ответе необходимо все выложить в ряд, чтобы одно другому не мешало.
"Давайте попробуем. Я не знаю, как это получится сходу, но попробуем. Мы берем ручку и пишем", - начал Путин
.
"Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в двадцатом и двадцать первом веке, с благодарностью воспринимали всё, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте. Мы шли вперёд. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время.
Мы думали о будущем, думали о вас. Если в ваших руках сейчас наше послание - это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами. И чтобы вы были счастливы. Чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Точка", - надиктовал Путин свое послание будущим поколениям россиян.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.