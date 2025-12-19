https://ria.ru/20251219/putin-2063322961.html
Путин рассказал о своих наблюдениях при поездках по Москве
Путин рассказал о своих наблюдениях при поездках по Москве - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о своих наблюдениях при поездках по Москве
Президент РФ Владимир Путин поделился, что, когда он ездит по Москве "без мигалок", видит, что автомобильный поток в центре очень плотный. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поделился, что, когда он ездит по Москве "без мигалок", видит, что автомобильный поток в центре очень плотный.
"Я сказал, что я езжу без кортежа, это не значит, что совсем без мигалок там. Бывает и так, просто выключает водитель, и мы спокойненько едем в потоке. Конечно, в часы перед работой, после работы, ну, конечно, поток очень сильный, особенно в центре Москвы
поток очень сильный", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин
