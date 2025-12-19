https://ria.ru/20251219/putin-2063322816.html
Россия нуждается в самолетах для региональных перевозок, заявил Путин
Россия нуждается в самолетах для региональных перевозок, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Россия нуждается в самолетах для региональных перевозок, заявил Путин
Россия нуждается в самолете для региональных перевозок, будет над этим работать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:01:00+03:00
2025-12-19T16:01:00+03:00
2025-12-19T16:08:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1bce5b9f8bfce0aeaebfb1fded120ddf.jpg
https://ria.ru/20251219/ms-21-2063321736.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fba862386c2f2eb1d14b9883d8b50d4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Россия нуждается в самолетах для региональных перевозок, заявил Путин
Путин: РФ нужны самолеты для региональных перевозок, надо работать над этим