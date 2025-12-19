Россия нуждается в самолетах для региональных перевозок, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия нуждается в самолете для региональных перевозок, будет над этим работать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужен собственного производства самолет для региональных перевозок. Конечно, над этим будем работать", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.