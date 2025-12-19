https://ria.ru/20251219/putin-2063322605.html
Путин рассказал, что предпочитает изучать информацию в подлинниках
Президент России Владимир Путин рассказал, что предпочитает изучать всю информацию в подлинниках. РИА Новости, 19.12.2025
