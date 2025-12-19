Путин объяснил рост цен на авиаперевозки

"Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты, и рост отчасти стоимости билетов на авиаперевозки связан с недостатком авиационного парка. С одной стороны, западные компании, которые поставляли нам самолеты, в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не сотрудничать с нами, и это плохо для них, так как подрывает их репутацию. Но это хорошо в известной степени для нас, так как заставляет нас работать самим", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.