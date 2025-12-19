Путин объяснил рост цен на авиаперевозки

https://ria.ru/20251219/putin-2063321311.html
Стоимость билетов на авиаперевозки растет отчасти из-за недостаточности авиационного парка, стране необходимы отечественные самолеты, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:59:00+03:00
2025-12-19T15:59:00+03:00
2025-12-19T16:11:00+03:00
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Стоимость билетов на авиаперевозки растет отчасти из-за недостаточности авиационного парка, стране необходимы отечественные самолеты, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты, и рост отчасти стоимости билетов на авиаперевозки связан с недостатком авиационного парка. С одной стороны, западные компании, которые поставляли нам самолеты, в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не сотрудничать с нами, и это плохо для них, так как подрывает их репутацию. Но это хорошо в известной степени для нас, так как заставляет нас работать самим", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.