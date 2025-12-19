У России хорошие традиции боевого и гражданского авиастроения, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия обладает хорошими традициями как боевого, так и гражданского авиастроения, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"У нас хорошие традиции авиастроения: и боевого авиастроения, и гражданского. Здесь вопрос всегда заключался в том, что гражданская авиация была производной от военно-транспортной авиации. А к военной авиации совсем другие подходы", - отметил Путин.