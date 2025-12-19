https://ria.ru/20251219/putin-2063320291.html
Путин пообещал разобраться с незавершенными стройками
Путин пообещал разобраться с незавершенными стройками
Путин пообещал разобраться с незавершенными стройками
Президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости завершать стройки в регионах, попросил передать ему данные и пообещал разобраться.
Путин пообещал разобраться с незавершенными стройками
Путин попросил передать ему данные о незавершенных стройках в регионах
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости завершать стройки в регионах, попросил передать ему данные и пообещал разобраться.
"Если не закончены какие-то объекты, то нельзя начинать новые, нельзя начинать другие объекты. Надо заканчивать то, что начато строительством, и не замораживать. Это та же самая история. Вы передайте мне, пожалуйста, эти данные. Мы с этим поразбираемся", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.