Человек проявляется в критической ситуации, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Человек проявляется в критической ситуации, и в истории России так было всегда, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Один из способов (проверки людей - ред.) - постановка человека в трудную, критическую ситуацию, опасную в том числе для жизни. И вот в таких ситуациях человек и проявляется... В нашей истории было так всегда", - сказал глава государства в ходе прямой линии.