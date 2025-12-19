https://ria.ru/20251219/putin-2063319386.html
Человек проявляется в критической ситуации, заявил Путин
Человек проявляется в критической ситуации, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Человек проявляется в критической ситуации, заявил Путин
Человек проявляется в критической ситуации, и в истории России так было всегда, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:55:00+03:00
2025-12-19T15:55:00+03:00
2025-12-19T16:08:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063323160.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Человек проявляется в критической ситуации, заявил Путин
Путин: человек проявляется в критической ситуации, в истории РФ так было всегда
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Человек проявляется в критической ситуации, и в истории России так было всегда, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Один из способов (проверки людей - ред.) - постановка человека в трудную, критическую ситуацию, опасную в том числе для жизни. И вот в таких ситуациях человек и проявляется... В нашей истории было так всегда", - сказал глава государства в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.