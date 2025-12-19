https://ria.ru/20251219/putin-2063318958.html
Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов
общество
итоги года с владимиром путиным — 2025
Путин: сатанизм*, оккультные услуги, всякие колдуны – бред
"Сатанизм, оккультные услуги, всякие колдуны – бред"
Путин заявил, что с такими явлениями надо бороться.
*международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено
