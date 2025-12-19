Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 19.12.2025 (обновлено: 23:20 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063318958.html
Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов
Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов - РИА Новости, 19.12.2025
Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов
Президент РФ Владимир Путин призвал бороться с введением россиян в заблуждение через рекламу оккультных ритуалов и магических услуг. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:54:00+03:00
2025-12-19T23:20:00+03:00
общество
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063321877_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f3d0224e11a688a7daff39048503817e.jpg
https://ria.ru/20251203/sud-2059643851.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: сатанизм*, оккультные услуги, всякие колдуны – бред
"Сатанизм, оккультные услуги, всякие колдуны – бред" Путин заявил, что с такими явлениями надо бороться. *международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено
2025-12-19T15:54
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063321877_350:0:1790:1080_1920x0_80_0_0_16470d14885e9d2480214031d401771a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов

Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов и магических услуг

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал бороться с введением россиян в заблуждение через рекламу оккультных ритуалов и магических услуг.
"Сатанизм*, оккультные услуги, всякие колдуны и так далее - бред просто. Вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то тёмный угол в прямом и переносном смысле этого слова, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому, психологическому. С этим надо бороться", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
* Движение внесено в перечень террористов и экстремистов

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Жительницу Махачкалы будут судить за аферу с магическими ритуалами
3 декабря, 22:16
 
ОбществоИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала