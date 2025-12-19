Путин рассказал, откуда получает информацию о происходящих событиях

«

"Что касается получения достоверной информации о происходящих событиях, самый лучший срез социологический дают мероприятия подобного рода... Это первое. Второе - конечно, специальные службы, правоохранительные органы направляют различную информацию. Причем я стараюсь как раз ее использовать не в обобщенном виде, а именно так, что называется, в подлинниках. Встречи с людьми, встречи с ребятами с фронта, напрямую общение с ними. Если я попадаю в какие-то трудовые коллективы в рабочих поездках по стране. Тоже напрямую общение с людьми очень важно, живинка сразу возникает, начинаешь чувствовать настроения людей, их запросы и потребности", - сказал президент.