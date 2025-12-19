https://ria.ru/20251219/putin-2063316758.html
Путин рассказал, откуда получает информацию о происходящих событиях
Путин рассказал, откуда получает информацию о происходящих событиях - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал, откуда получает информацию о происходящих событиях
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщил, что получает объективную картину происходящего от разных источников. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:52:00+03:00
2025-12-19T15:52:00+03:00
2025-12-19T15:52:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20251219/poslenie-2063268200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин рассказал, откуда получает информацию о происходящих событиях
Путин рассказал, что получает объективную картину событий от разных источников
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщил, что получает объективную картину происходящего от разных источников.
«
"Что касается получения достоверной информации о происходящих событиях, самый лучший срез социологический дают мероприятия подобного рода... Это первое. Второе - конечно, специальные службы, правоохранительные органы направляют различную информацию. Причем я стараюсь как раз ее использовать не в обобщенном виде, а именно так, что называется, в подлинниках. Встречи с людьми, встречи с ребятами с фронта, напрямую общение с ними. Если я попадаю в какие-то трудовые коллективы в рабочих поездках по стране. Тоже напрямую общение с людьми очень важно, живинка сразу возникает, начинаешь чувствовать настроения людей, их запросы и потребности", - сказал президент.
Путин
добавил, что нельзя забывать о социологических опросах. Люди по-разному относятся к ним, но нужно понимать, что это, в основном, вещи профессионального характера, отметил президент.
"И усредненные цифры людей иногда раздражают, потому что эти усредненные цифры никак не соответствуют тому, с чем люди сталкиваются в реальной жизни. Но тем не менее они имеют значение, они важны для того, чтобы понимать, что в целом происходит в стране. Вот эти самые разные источники они в целом создают достаточно объективную картину происходящих событий", - сказал Путин.