Путин рассказал россиянам, как оставаться в форме
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал россиян соблюдать режим и рано ложиться спать, чтобы быть в форме.
"Надо вовремя ложиться спать, надо быть в форме. И я всех призываю именно к такому режиму жизни и работы", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.