Путин похвалил Собянина за похорошевшую Москву
Путин похвалил Собянина за похорошевшую Москву - РИА Новости, 19.12.2025
Путин похвалил Собянина за похорошевшую Москву
Президент России Владимир Путин похвалил мэра столицы Сергея Собянина за "похорошевшую Москву"
Путин похвалил Собянина за похорошевшую Москву
Путин похвалил мэра Москвы Собянина за похорошевшую столицу
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил мэра столицы Сергея Собянина за "похорошевшую Москву", заявил президент России Владимир Путин.
«
"Москвой мы все гордимся. По праву. У Сергея Собянина
многое получается", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос, похорошела ли, по мнению главы государства, Москва
.
Президент отметил, что в столице сделано многое, но нельзя почивать на лаврах.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.