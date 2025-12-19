https://ria.ru/20251219/putin-2063312973.html
Путин рассказал о своем рабочем графике
Путин рассказал о своем рабочем графике - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о своем рабочем графике
Президент России Владимир Путин, рассказывая о своем графике, сообщил, что заканчивает свою работу все позднее и позднее. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
россия
Путин рассказал о своем рабочем графике
Путин рассказал, что заканчивает работу все позднее и позднее
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, рассказывая о своем графике, сообщил, что заканчивает свою работу все позднее и позднее.
"Со скольки до скольки работаю? Знаете, я достаточно поздно заканчиваю работу, и сейчас все позднее и позднее. Не буду говорить до скольки, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства и это не правильно", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.