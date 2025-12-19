https://ria.ru/20251219/putin-2063312705.html
Путин согласился с тем, что новости про Украину уже надоели
Путин согласился с тем, что новости про Украину уже надоели - РИА Новости, 19.12.2025
Путин согласился с тем, что новости про Украину уже надоели
Президент России Владимир Путин согласился с тем, что передачи по телевидению про Украину надоели. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:44:00+03:00
2025-12-19T15:44:00+03:00
2025-12-19T15:58:00+03:00
украина
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063303267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_685edaccbffec86f388d478a6713db13.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063303776_0:0:2756:2068_1920x0_80_0_0_709cc9c21dfa1e876f1204b973029683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия
Украина, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия
Путин согласился с тем, что новости про Украину уже надоели
Путин полностью согласился с тем, что передачи по ТВ про Украину надоели
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что передачи по телевидению про Украину надоели.
В ходе пресс-конференции один из участников отметил, что передачи про Украину по телевидению уже надоели зрителям.
"Полностью согласен, надо заканчивать уже", - сказал Путин.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.