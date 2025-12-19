https://ria.ru/20251219/putin-2063311574.html
Путин ответил на вопрос о семейной ипотеке поговоркой
Путин ответил на вопрос о семейной ипотеке поговоркой - РИА Новости, 19.12.2025
Путин ответил на вопрос о семейной ипотеке поговоркой
Президент России Владимир Путин процитировал поговорку "с милым рай и в шалаше", говоря о семейной ипотеке. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:41:00+03:00
2025-12-19T15:41:00+03:00
2025-12-19T15:41:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063180804_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_52199cea9d4e0d436e5b62eb5fe93c39.jpg
https://ria.ru/20251219/rebenok-2063299332.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063180804_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_82814dfa5279df14550cdfa26bf25dc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин ответил на вопрос о семейной ипотеке поговоркой
Путин процитировал поговорку "с милым рай и в шалаше", говоря о семейной ипотеке