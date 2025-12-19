https://ria.ru/20251219/putin-2063311325.html
Конкуренция для MAX необходима, заявил Путин
Конкуренция для MAX необходима, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Конкуренция для MAX необходима, заявил Путин
Конкуренция всегда нужна и уверен, что конкуренция всегда будет, заявил президент России Владимир Путин, говоря о создании мессенджера МАХ.
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия
Конкуренция для MAX необходима, заявил Путин
Путин: конкуренция для MAX нужна, уверен, что она будет