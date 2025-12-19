Рейтинг@Mail.ru
15:40 19.12.2025
Путин прокомментировал проблему пробок в Москве
В решении проблемы московских пробок нельзя почивать на лаврах, нужно постоянно уделять этому внимание, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал проблему пробок в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В решении проблемы московских пробок нельзя почивать на лаврах, нужно постоянно уделять этому внимание, заявил президент РФ Владимир Путин.
"(Транспортный - ред.) поток очень сильный, особенно в центре Москвы. Это говорит о том, что нельзя почивать на лаврах, сделано много, но надо постоянно уделять внимание этому вопросу", – сказал он о столичных пробках в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
