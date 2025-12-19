https://ria.ru/20251219/putin-2063309695.html
Россия добилась цифрового суверенитета, заявил Путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия добилась полного цифрового суверенитета, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия добилась полного цифрового суверенитета", — сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15:00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.