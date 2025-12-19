https://ria.ru/20251219/putin-2063307139.html
Путин похвалил кавказскую традицию рано жениться
Путин похвалил кавказскую традицию рано жениться - РИА Новости, 19.12.2025
Путин похвалил кавказскую традицию рано жениться
Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей существующую на Кавказе традицию рано жениться и заявил, что в этом с жителей региона надо брать пример. РИА Новости, 19.12.2025
Путин похвалил кавказскую традицию рано жениться
