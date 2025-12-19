Рейтинг@Mail.ru
15:34 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063307139.html
Путин похвалил кавказскую традицию рано жениться
Путин похвалил кавказскую традицию рано жениться
Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей существующую на Кавказе традицию рано жениться и заявил, что в этом с жителей региона надо брать пример. РИА Новости, 19.12.2025
общество, кавказ, россия, владимир путин, рамзан кадыров, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Кавказ, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин похвалил кавказскую традицию рано жениться

Путин назвал кавказскую традицию рано жениться хорошей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей существующую на Кавказе традицию рано жениться и заявил, что в этом с жителей региона надо брать пример.
"На Кавказе, у народов Кавказа, есть очень хорошая такая традиция: они женят и выдают замуж своих детей в раннем возрасте. Это реально правильно. Надо бы брать с них пример", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Он уточнил, что знает об этом, потому что про такую традицию рассказал ему глава Чечни Рамзан Кадыров, у которого также много детей, и они рано выходят замуж и женятся.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Олечка, выходи за меня замуж: журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Журналист сделал предложение своей девушке на прямой линии с Путиным
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
