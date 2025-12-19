https://ria.ru/20251219/putin-2063305584.html
Путин обсудил с чиновниками проблему лекарств для льготников
Путин обсудил с чиновниками проблему лекарств для льготников - РИА Новости, 19.12.2025
Путин обсудил с чиновниками проблему лекарств для льготников
Президент России Владимир Путин сообщил, что перед прямой линией обсудил с чиновниками проблему обеспечения льготников лекарствами, таких обращений было много. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:31:00+03:00
2025-12-19T15:31:00+03:00
2025-12-19T17:14:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063303267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_685edaccbffec86f388d478a6713db13.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063304601.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063303776_0:0:2756:2068_1920x0_80_0_0_709cc9c21dfa1e876f1204b973029683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным — 2025, общество, владимир путин, россия
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин обсудил с чиновниками проблему лекарств для льготников
Путин перед Прямой линией обсудил с чиновниками проблему лекарств для льготников