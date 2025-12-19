Рейтинг@Mail.ru
Путин нашел лучшее решение для девушки, задавшей вопрос про утильсбор
15:31 19.12.2025 (обновлено: 15:41 19.12.2025)
Путин нашел лучшее решение для девушки, задавшей вопрос про утильсбор
Путин нашел лучшее решение для девушки, задавшей вопрос про утильсбор
Путин нашел лучшее решение для девушки, задавшей вопрос про утильсбор

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал участнице пресс-конференции, пожаловавшейся на утильсбор, выбрать отечественную машину.
Участница пресс-конференции с главой государства рассказала, что копила пять лет на иномарку, но из-за повышенного утилизационного сбора не смогла себе ее позволить, а также спросила совета, покупать ли ей машину отечественной марки.
"Конечно, я не могу вам не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома. Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину", - ответил Путин.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Подержанные автомобили из Южной Кореи в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В России сохранится льготный коэффициент расчета утильсбора на автомобили
