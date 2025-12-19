https://ria.ru/20251219/putin-2063305443.html
Путин нашел лучшее решение для девушки, задавшей вопрос про утильсбор
итоги года с владимиром путиным — 2025
авто
россия
владимир путин
Путин нашел лучшее решение для девушки, задавшей вопрос про утильсбор
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал участнице пресс-конференции, пожаловавшейся на утильсбор, выбрать отечественную машину.
Участница пресс-конференции с главой государства рассказала, что копила пять лет на иномарку, но из-за повышенного утилизационного сбора не смогла себе ее позволить, а также спросила совета, покупать ли ей машину отечественной марки.
"Конечно, я не могу вам не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома. Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину", - ответил Путин.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.