Путин нашел лучшее решение для девушки, задавшей вопрос про утильсбор

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал участнице пресс-конференции, пожаловавшейся на утильсбор, выбрать отечественную машину.

Участница пресс-конференции с главой государства рассказала, что копила пять лет на иномарку, но из-за повышенного утилизационного сбора не смогла себе ее позволить, а также спросила совета, покупать ли ей машину отечественной марки.

"Конечно, я не могу вам не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома. Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину", - ответил Путин.