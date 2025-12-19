https://ria.ru/20251219/putin-2063305149.html
Льготные лекарства должны иметь фиксированные цены, заявил Путин
Льготные лекарства должны иметь фиксированные цены, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Льготные лекарства должны иметь фиксированные цены, заявил Путин
Цены на льготные лекарства должны быть зафиксированы даже в частных аптеках, сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
Ответ Путина на вопрос о выдаче льготных лекарств
Вопрос Президенту о выдаче льготных лекарств от Дмитрия Отставных из Свердловской области
Льготные лекарства должны иметь фиксированные цены, заявил Путин
