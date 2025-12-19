Рейтинг@Mail.ru
Льготные лекарства должны иметь фиксированные цены, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 19.12.2025 (обновлено: 16:35 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063305149.html
Льготные лекарства должны иметь фиксированные цены, заявил Путин
Льготные лекарства должны иметь фиксированные цены, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Льготные лекарства должны иметь фиксированные цены, заявил Путин
Цены на льготные лекарства должны быть зафиксированы даже в частных аптеках, сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:30:00+03:00
2025-12-19T16:35:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063334016_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04bad2c2ac31cd58fe6bd41b9eeee033.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063305443.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ответ Путина на вопрос о выдаче льготных лекарств
Вопрос Президенту о выдаче льготных лекарств от Дмитрия Отставных из Свердловской области
2025-12-19T15:30
true
PT3M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063334016_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9e56a806c29822002d84a0b89c8a162f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги года с владимиром путиным — 2025, экономика, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Экономика, Владимир Путин
Льготные лекарства должны иметь фиксированные цены, заявил Путин

Путин: льготные лекарства должны иметь фиксированные цены даже в частных аптеках

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Цены на льготные лекарства должны быть зафиксированы даже в частных аптеках, сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Хочу обратить внимание коллег в регионах, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам", - сказал Путин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин нашел лучшее решение для девушки, задавшей вопрос про утильсбор
Вчера, 15:31
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025ЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала