15:29 19.12.2025 (обновлено: 15:42 19.12.2025)
Все средства в рамках системы ОМС направлены в регионы, сообщил Путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
россия
владимир путин
омс
медицина
итоги года с владимиром путиным — 2025, общество, россия, владимир путин, омс, медицина
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество, Россия, Владимир Путин, ОМС, Медицина
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все средства в регионы по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) направлены, нет ни одного случая задержки, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о проблеме получения льготных препаратов в регионах.
"Перед тем, как прийти сюда, поговорил с ответственными сотрудниками министерства, правительства. Они меня заверили в том, что все, что касается федерального уровня ответственности системы ОМС: все средства в регионы направлены. Нет ни одного случая задержки", - сказал глава государства.
"Вопрос, который вы задаете, и те, которые я читал в обращении... заключается в организации должной работы на местах, в регионах Российской Федерации, в логистике, в своевременном принятии решений, в заключении контрактов по передаче средств в аптечные сети", - добавил президент.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
