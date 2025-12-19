Все средства в рамках системы ОМС направлены в регионы, сообщил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все средства в регионы по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) направлены, нет ни одного случая задержки, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о проблеме получения льготных препаратов в регионах.

"Перед тем, как прийти сюда, поговорил с ответственными сотрудниками министерства, правительства. Они меня заверили в том, что все, что касается федерального уровня ответственности системы ОМС: все средства в регионы направлены. Нет ни одного случая задержки", - сказал глава государства.

"Вопрос, который вы задаете, и те, которые я читал в обращении... заключается в организации должной работы на местах, в регионах Российской Федерации, в логистике, в своевременном принятии решений, в заключении контрактов по передаче средств в аптечные сети", - добавил президент.