Все средства в рамках системы ОМС направлены в регионы, сообщил Путин
Все средства в рамках системы ОМС направлены в регионы, сообщил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Все средства в рамках системы ОМС направлены в регионы, сообщил Путин
Все средства в регионы по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) направлены, нет ни одного случая задержки, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:29:00+03:00
2025-12-19T15:29:00+03:00
2025-12-19T15:42:00+03:00
Все средства в рамках системы ОМС направлены в регионы, сообщил Путин
Путин: все средства в рамках системы ОМС направлены в российские регионы
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все средства в регионы по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) направлены, нет ни одного случая задержки, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о проблеме получения льготных препаратов в регионах.
"Перед тем, как прийти сюда, поговорил с ответственными сотрудниками министерства, правительства. Они меня заверили в том, что все, что касается федерального уровня ответственности системы ОМС: все средства в регионы направлены. Нет ни одного случая задержки", - сказал глава государства.
"Вопрос, который вы задаете, и те, которые я читал в обращении... заключается в организации должной работы на местах, в регионах Российской Федерации, в логистике, в своевременном принятии решений, в заключении контрактов по передаче средств в аптечные сети", - добавил президент.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.